Lazio, comincia l’era Gattuso: ecco le tappe del ritiro estivo a Formello

Lazio, comincia ufficialmente l’era Gattuso tra mille difficoltà! Sono state rese note le date del ritiro in programma a Formello

La lunga attesa è finita: Rino Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’annuncio formale è arrivato a venti giorni esatti dal primo vertice strategico a Formello con il direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito. Il tecnico calabrese si era presentato nel centro sportivo già il 3 giugno per pianificare il mercato e programmare la stagione.

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Il raduno e le date del ritiro di Gattuso a Formello

La tabella di marcia estiva è già definita nei minimi dettagli. I biancocelesti si ritroveranno giovedì 9 luglio, mentre nei due giorni successivi l’organico si dividerà in gruppi per sostenere le visite mediche e i test atletici presso l’Isokinetic. Il vero e proprio ritiro di Gattuso a Formello scatterà lunedì 13 luglio e si concluderà sabato 25 luglio. In questi tredici giorni, l’allenatore alternerà doppie sedute, lavoro atletico e prove tattiche per impostare il suo nuovo 4-2-3-1.

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Obiettivo Coppa Italia e i piani per il ritiro di Gattuso a Formello

La preparazione estiva risulterà decisiva fin da subito. A causa del nono posto nell’ultimo campionato, la squadra debutterà all’Olimpico già il 16 agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Per farsi trovare pronti, il tecnico ha assegnato tabelle di lavoro personalizzate da svolgere durante le vacanze. L’incognita principale resta legata alle condizioni di Danilo Cataldi, operato a Barcellona a fine maggio per risolvere i problemi di pubalgia.

Porte aperte o blindate a Formello?

Resta infine da sciogliere il nodo legato ai tifosi. Considerato l’attuale clima di contestazione, la società sta valutando se consentire l’accesso ai sostenitori per assistere agli allenamenti. Rispetto a dodici mesi fa, quando i cancelli rimasero sbarrati, l’auspicio dell’ambiente è di ritrovare la giusta serenità per l’inizio di questo nuovo ciclo.