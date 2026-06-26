Primavera 1, svelato il cammino della Lazio per la stagione 2026/27! Il calendario

Primavera 1, è stato reso noto il calendario ufficiale per la stagione 2026/27! Il cammino della Lazio

La Lega Serie A ha ufficializzato quest’oggi i calendari del prossimo campionato Primavera 1, dando il via al conto alla rovescia per la nuova stagione giovanile. La Lazio affronterà un percorso intenso, ricco di scontri affascinanti che metteranno alla prova la crescita dei talenti biancocelesti. L’esordio ufficiale è fissato per il 22 agosto 2026 contro il Lecce, mentre il gran finale della stagione li vedrà opposti al Genoa il 22 maggio 2027. Sarà un torneo lungo e competitivo, dove ogni punto conquistato sul campo risulterà fondamentale per definire la classifica finale.

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Il calendario completo della Lazio Primavera

Di seguito il dettaglio delle 38 giornate che vedranno impegnata la Lazio nel corso della stagione:

1ª (22/08/2026): Lecce vs Lazio

(22/08/2026): vs 2ª (29/08/2026): Lazio vs Albinoleffe

(29/08/2026): vs 3ª (05/09/2026): Lazio vs Parma

(05/09/2026): vs 4ª (12/09/2026): Cesena vs Lazio

(12/09/2026): vs 5ª (19/09/2026): Lazio vs Juventus

(19/09/2026): vs 6ª (10/10/2026): Bologna vs Lazio

(10/10/2026): vs 7ª (17/10/2026): Lazio vs Inter

(17/10/2026): vs 8ª (24/10/2026): Atalanta vs Lazio

(24/10/2026): vs 9ª (31/10/2026): Lazio vs Sassuolo

(31/10/2026): vs 10ª (07/11/2026): Cagliari vs Lazio

(07/11/2026): vs 11ª (21/11/2026): Lazio vs Milan

(21/11/2026): vs 12ª (28/11/2026): Empoli vs Lazio

(28/11/2026): vs 13ª (05/12/2026): Como vs Lazio

(05/12/2026): vs 14ª (12/12/2026): Lazio vs Fiorentina

(12/12/2026): vs 15ª (16/12/2026): Torino vs Lazio

(16/12/2026): vs 16ª (19/12/2026): Lazio vs Verona

(19/12/2026): vs 17ª (03/01/2027): Genoa vs Lazio

(03/01/2027): vs 18ª (06/01/2027): Lazio vs Monza

(06/01/2027): vs 19ª (09/01/2027): Roma vs Lazio

(09/01/2027): vs 20ª (16/01/2027): Lazio vs Cesena

(16/01/2027): vs 21ª (23/01/2027): Milan vs Lazio

(23/01/2027): vs 22ª (30/01/2027): Lazio vs Atalanta

(30/01/2027): vs 23ª (06/02/2027): Fiorentina vs Lazio

(06/02/2027): vs 24ª (13/02/2027): Lazio vs Bologna

(13/02/2027): vs 25ª (20/02/2027): Lazio vs Cagliari

(20/02/2027): vs 26ª (27/02/2027): Albinoleffe vs Lazio

(27/02/2027): vs 27ª (03/03/2027): Lazio vs Lecce

(03/03/2027): vs 28ª (06/03/2027): Inter vs Lazio

(06/03/2027): vs 29ª (13/03/2027): Lazio vs Torino

(13/03/2027): vs 30ª (20/03/2027): Parma vs Lazio

(20/03/2027): vs 31ª (03/04/2027): Sassuolo vs Lazio

(03/04/2027): vs 32ª (10/04/2027): Lazio vs Roma

(10/04/2027): vs 33ª (17/04/2027): Monza vs Lazio

(17/04/2027): vs 34ª (24/04/2027): Lazio vs Empoli

(24/04/2027): vs 35ª (01/05/2027): Juventus vs Lazio

(01/05/2027): vs 36ª (08/05/2027): Lazio vs Como

(08/05/2027): vs 37ª (15/05/2027): Verona vs Lazio

(15/05/2027): vs 38ª (22/05/2027): Lazio vs Genoa.