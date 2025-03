Provedel a Dazn: «Avevamo bisogno di una bella vittoria per ripartire, dispiace per il gol ma ce l abbiamo fatta»

Condividi via email

Provedel, il portiere biancoceleste esterna a caldo le sue dichiarazioni a fine partita festeggiando il prezioso risultato finale

Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Milan grazie al rigore di Pedro, ha parlato Provedel. Il portiere biancoceleste nonostante l’amarezza per il gol del parziale pareggio, esterna comunque la sua gioia per la conseguente vittoria finale

PAROLE – Oggi ci voleva partita perfetta. Qui è veramente tosta, peccato aver concesso quel gol, un po’ mi fa rosicare, ma per fortuna ce l’abbiamo fatta. Emotivamente sono stanco. Ci voleva una vittoria importante per darci l’entusiasmo che facevamo fatica a ritrovare dopo qualche gara che non vincevamo. Ora beviamo un po’ di Coca-Cola e ripartiamo