PROBABILI formazioni Southampton Lazio: le ULTIME sulle scelte di Baroni

Southampton Lazio, alla vigilia della partita amichevole in Inghilterra queste dovrebbero essere le probabili scelte del tecnico toscano

Ormai ci siamo, domani torna in campo la Lazio e lo farà in trasferta con il Southampton in un amichevole che sa di antipasto di Europa League. Alla vigilia della gara con gli inglesi, queste dovrebbero essere le possibili scelte di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella/Vecino, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.