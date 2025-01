Probabili formazioni Lazio Fiorentina: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Lazio Fiorentina, le ultime sulle scelte di mister Baroni in vista del match in programma questa sera

Lazio in campo questa sera contro la Fiorentina nel posticipo domenicale dell’Olimpico di questa 22esima giornata di campionato. Biancocelesti che vogliono dare continuità alle ultime vittorie.

Torna tra i pali Provedel dopo il turno di riposo in Europa League, mentre sulla sinistra, al posto dell’infortunato Nuno Tavares ci sarà per forza di cose Pellegrini. Per il resto Baroni se la giocherà con la formazione tipo.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni