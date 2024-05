Probabili formazioni Inter Lazio: i dubbi di Tudor per il match di San Siro. La situazione in vista della sfida di domenica

La Lazio torna in campo domenica a San Siro contro l’Inter. Tudor al lavoro a Formello per sciogliere gli ultimi dubbi e scegliere il miglior undici per affrontare i campioni d’Italia. Si riapre il ballottaggio tra Mandas e Provedel. In difesa Romagnoli è squalificato. Casale agirà da riferimento centrale, a destra Patric e a sinistra uno tra Hysaj e il rientrante Gila (da valutare le condizioni dello spagnolo). Verso la conferma il centrocampo visto con l’Empoli con Lazzari e Marusic sugli esterni e Kamada–Guendouzi in mediana. Davanti da sciogliere il nodo Luis Alberto. Può tornare tra i convocati, difficile pensarlo titolare. Ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni alle spalle di Immobile, in leggerissimo vantaggio su Castellanos.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All.: Inzaghi

LAZIO (3-4-2-1): Mandas/Provedel; Patric, Casale, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All.: Tudor.