Il possibile forfait di Kenneth Taylor costringe Gattuso a valutare diverse soluzioni per il centrocampo: Dele-Bashiru è il principale candidato, più remote le ipotesi Cataldi, Rovella e Gudmundsson

L’affaticamento muscolare accusato da Kenneth Taylor durante l’allenamento odierno rischia di privare la Lazio di uno dei suoi uomini migliori in vista della trasferta di Torino. L’olandese è in forte dubbio per la sfida di sabato e, in attesa di ulteriori indicazioni sulle sue condizioni fisiche, Gennaro Gattuso deve cominciare a ragionare sulla possibile composizione del centrocampo. La soluzione più naturale porta a Fisayo Dele-Bashiru, anche se il tecnico calabrese avrebbe a disposizione altre strade, decisamente meno percorribili.

Lazio, Dele-Bashiru è il candidato numero uno per sostituire Taylor

In caso di forfait dell’olandese, difficilmente Gattuso rinuncerà a schierare Fisayo Dele-Bashiru dal primo minuto. Il nigeriano è infatti l’unica vera alternativa di ruolo a Taylor presente nella rosa biancoceleste.

Le caratteristiche dei due giocatori sono piuttosto differenti. Se l’ex Ajax garantisce maggiore qualità nella circolazione del pallone e nell’ultimo passaggio, Dele-Bashiru può offrire fisicità, progressione palla al piede e capacità di inserirsi negli spazi.

Il vantaggio di questa soluzione è soprattutto tattico: Gattuso potrebbe mantenere l’attuale 4-3-3 senza dover modificare la posizione degli altri centrocampisti. Per il nigeriano, inoltre, quella di Torino rappresenterebbe un’occasione importante per scalare le gerarchie del reparto, considerando quanto poco spazio abbia lasciato finora il rendimento di Taylor.

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Lazio, Cataldi o Rovella da mezzala: perché l’ipotesi convince meno

Un’altra possibilità sarebbe quella di adattare uno tra Danilo Cataldi e Nicolò Rovella nel ruolo di mezzala. Entrambi, tuttavia, esprimono le proprie qualità migliori davanti alla difesa, dove possono gestire il possesso e dettare i tempi della manovra.

Spostare uno dei due in una posizione più avanzata significherebbe avere un centrocampista maggiormente orientato alla costruzione del gioco, rinunciando però a parte della pericolosità negli inserimenti offensivi che caratterizza il contributo di Taylor.

Una soluzione che potrebbe tornare utile anche a partita in corso, qualora Gattuso avesse bisogno di aumentare il controllo del pallone, ma che appare meno probabile dal primo minuto rispetto all’impiego di Dele-Bashiru.

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Lazio, l’ipotesi Gudmundsson e il passaggio al 4-2-3-1

La scelta più coraggiosa sarebbe invece quella di cambiare sistema di gioco, passando al 4-2-3-1 con Albert Gudmundsson alle spalle della punta.

L’islandese permetterebbe alla Lazio di conservare una buona dose di qualità tecnica tra le linee, sopperendo almeno in parte all’assenza dell’olandese negli ultimi trenta metri.

Il problema riguarderebbe però gli equilibri in fase di non possesso. Con Davide Frattesi impiegato come uno dei due mediani, Gattuso si ritroverebbe con una formazione dalla spiccata vocazione offensiva. Le naturali inclinazioni dell’ex Inter ad accompagnare l’azione e ad attaccare l’area di rigore richiederebbero infatti un’attenta gestione delle coperture.

Stravolgere l’assetto di una squadra imbattuta dopo dodici giornate per sopperire a una singola assenza non sembra, almeno sulla carta, la strada più logica. Ecco perché, qualora Taylor non dovesse recuperare in tempo per Torino, la candidatura di Dele-Bashiru resta nettamente favorita rispetto a tutte le altre.