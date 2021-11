Mancano due giorni alla sfida contro la Juve, molto probabilente Sarri dovrà fare a meno di Immobile e Pedro, ecco le alternative

Attacco in emergenza. Mancano due giorni alla sfida tra Lazio e Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Sarri molto probabilemte dovrà fare a meno di due terzi del suo attacco titolare. Immobile è tornato infortunato dalla Nazionale e i medici raccomandano prudenza sul suo impiego. Come se non bastasse ieri Pedro dopo uno scontro con Radu ha lasciato anzitempo l’allenamento. Solo una contusione che non dovrebbe precluderne l’utilizzo ma nel caso l’allenatore studia le alternative.

LE ALTERNATIVE – Secondo quanto riportato da il Messaggero il piano B al centro dell’attacco si chiama Felipe Anderson. In questa sosta il brasiliano è stato provato in quel ruolo e sembra avere piu chance di Muriqi con Sarri che vede sempre meno il kosovaro e ne ha già chiesto la cessione in prestito a gennaio.