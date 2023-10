Primavera Lazio, Magro: «Partita importante, non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno». Le parole del biancoceleste pre gara

Federico Magro, portiere della Primavera della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre partita. Le sue parole:

PAROLE– «Questa è una partita importante, ma come penso che lo siano tutte in questo campionato. Siamo una neopromossa e non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno. Loro sono una grande squadra, non vengono da un momento positivo, ma non per questo possiamo prenderli sotto gamba. Secondo me l’obiettivo resta la salvezza, poi quello che viene in più ben venga. La nostra mentalità nasce dal gruppo dello scorso anno, da chi è rimasto e dai nuovi arrivati ».