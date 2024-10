Ponciroli su Baroni: «Era partito come l’ultimo degli arrivati e ora invece ha fatto ricredere gli scettici con un gran lavoro»

Ponciroli, il giornalista ed esperto di sport si esprime sulla partita di sabato soffermandosi sul lavoro di Baroni alla Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW ha parlato il giornalista ed esperto di sport Ponciroli, il quale in vista di Juve–Lazio, esprime il suo parere sui biancocelesti e su Baroni

PAROLE – Baroni sta facendo girare moltissimo i giocatori a disposizione e questo gli offre tante soluzioni, la Lazio corre tantissimo e ha delle ripartenze fantastiche, gioca molto sulle fasce e bisogna giocare allo stesso ritmo. Sono contentissimo per Baroni, sembrava uno scappato di casa per come è stato accolto, invece sta allenando molto bene la Lazio. Bisogna sempre dare il tempo alle persone per dimostrare il loro valore, Baroni sta coniando una Lazio bella da vedere ed efficace, con giocatori non straordinaria ma che credono nel progetto. Con la Lazio ci vorrà ritmo