Poker Lazio nel primo tempo! Zaccagni firma il quarto gol in un match pazzesco

Lazio on fire col Sassuolo: sblocca Taylor, poi Isaksen, la prima di Floriani e il sigillo di Zaccagni

Una prima frazione di gioco a dir poco straordinaria e ricca di colpi di scena ha mandato in archivio il primo tempo della supersfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A sul rettangolo verde del Mapei Stadium, dove il Sassuolo e la Lazio stanno regalando emozioni senza sosta.

Al termine di quarantacinque minuti giocati a ritmi vertiginosi, il tabellone luminoso recita un clamoroso e pirotecnico punteggio parziale che premia ampiamente la verve offensiva della formazione ospite guidata da Gennaro Gattuso, autrice di una prestazione semplicemente travolgente e dominante in ogni zona del campo.

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L’approccio furioso e i gol lampo della Lazio in Sassuolo–Lazio

La gara si è sbloccata immediatamente grazie a un avvio shock dei capitolini, capaci di sorprendere la retroguardia neroverde con una manovra fulminea. È stato Taylor a inaugurare le marcature dopo appena due minuti di gioco, sfruttando al meglio lo spazio concesso.

La pressione della Lazio non si è fermata e al 13′ minuto è arrivato il raddoppio firmato da Gustav Isaksen, abile a capitalizzare l’assistenza dei compagni. Un impatto devastante sulla partita che ha subito indirizzato il match sui binari preferiti dalla squadra di Gennaro Gattuso, apparsa padrona assoluta del campo e determinata a chiudere i conti in fretta.

Il sigillo di Floriani Mussolini e il poker calato da Mattia Zaccagni nel primo tempo

La superiorità degli ospiti si è ulteriormente concretizzata con il passare dei minuti, portando alla ribalta i giovani talenti e i senatori della rosa. Al 16′ minuto è arrivata la grande gioia per il giovane Floriani Mussolini, autore del suo primo centro assoluto tra i professionisti con una zampata vincente che ha gelato i padroni di casa.

Nonostante i tentativi di reazione del Sassuolo, la Lazio ha continuato a spingere sull’acceleratore, trovando anche il quarto gol allo scadere della prima frazione: al 46′ minuto è stato Mattia Zaccagni a calciare in rete con precisione chirurgica, calando il poker e chiudendo un primo tempo memorabile per intensità e spettacolo puro!