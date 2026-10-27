Moviola Sassuolo Lazio: gol, cartellini e tanto altro! Tutti gli episodi di un match pazzo

Moviola Sassuolo Lazio – L’analisi di tutti gli episodi dubbi del match giocato oggi al Mapei Stadium diretto dal signor Zufferli

La moviola di Sassuolo-Lazio, gara che ha aperto il programma della nona giornata del campionato di Serie A:

2′ TAYLOR SEGNA, TUTTO REGOLARE – C’è stato un silent-check durato oltre 3 minuti per verificare se Frattesi impattasse su Turati o se avesse toccato il pallone. Il tocco non c’è e la sua punizione non è punibile. Non impatta sulla visuale del portiere neroverde.

16′ FLORIANI IN POSIZIONE REGOLARE – Annullato inizialmente il gol del terzino. Poi il Var cambia la decisione di campo, il numero 15 al momento del passaggio di Taylor è in gioco. Noslin e Zaccagni non la toccano, dunque tutto ok

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31′ ESPULSIONE PER THORSVEDT, DECISIONE GIUSTA – Intervento durissimo del centrocampista su Zaccagni. Bravo Zufferli a tirare fuori il cartellino rosso in live

48′ BRACCIO ALTO DI CINQUEGRANO, RIGORE CORRETTO – Il giocatore del Sassuolo allarga il braccio aumentando il volume del corpo sul tiro di Zaccagni.

59′ ISAKSEN STESO, RIGORE NETTO – Nulla da dire l’intervento di Caleta Car su Isaksen è da rigore.

Tanti, tantissimi episodi, ma il direttore di gara Zufferli, coadiuvato anche dal Var, ha giudicato correttamente!