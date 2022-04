Piscedda difenda Sarri: «Sono i calciatori a fare la differenza non l’allenatore»

L’ex biancoceleste Piscedda ha difeso Sarri e ha parlato della corsa all’Europa in Serie A

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radiosei ha difeso Maurizio Sarri e ha parlato della lotta all’Europa in Serie A.

LE PAROLE – «La Fiorentina è stata sfortunata all’inizio poi però ci ha messo tanto del suo. La squadra ha continuato a prendere contropiede pericolosi. Un tecnico dovrebbe prendere accorgimenti tattici. Quella dell’Atalanta è stata una partita particolare, con tanti rigori. Ogni tanto i loro difensori si comportano in area come se stessero a centrocampo.

In questa stagione i bergamaschi sono incomprensibili, vivono di alti e bassi. Pioli e Inzaghi allenano giocatori più forti di quelli che ha a disposizione Sarri. Sono i giocatori a fare la differenza non l’allenatore. La Lazio secondo me si è rinforzata rispetto all’anno scorso perché fra Basic e Zaccagni hai alternative interessanti in panchina. Per arrivare in Champions League dovevano calare Atalanta, Milan, Juve, Roma…».