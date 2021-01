Pioli: «Juve? Domani partita importante ma non decisiva. Ibra sarà out»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di domani sera contro la Juve

«Milan-Juventus rimane un big match per il valore delle squadre e il numero dei tifosi che abbiamo, ma siamo solo alla quindicesima giornata di campionato. La nostra è una maratona, se si fanno scatti non si arriva alla fine. Vogliamo affrontare la gara bene considerando la qualità dei nostri avversari. Ho rimproverato Ibra per il Tik Tok perché mi avete tempestato di chiamate e messaggi. Sta bene ma non sarà della partita domani».