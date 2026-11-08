Pinamonti nel pre partita: «L’accoglienza dei tifosi è stata meravigliosa! Clima sereno? C’è l’impronta di Gattuso»

Andrea Pinamonti, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match dell’11a giornata contro il Napoli di Allegri. Le dichiarazioni

Andrea Pinamonti, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026/27 contro il Napoli. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

ACCOGLIENZA TIFOSI – «Tantissima energia, è stata un’accoglienza meravigliosa che non ho mai avuto nella mia carriera. Ci hanno dato una carica fuori dal normale, ripaghiamo l’affetto che ci hanno dato».

DURO LAVORO – «Bella sensazione, sono contento di questo. Tutti si allenano per avere queste occasioni: sto dando tutto per la squadra e per il mister. Sono pronto per questa partita».

CLIMA – «Penso che questo vale per me, come per tutti gli altri. C’è un clima sereno in tutto l’ambiente, c’è l’impronta del mister. Tutto questo si è creato grazie a lui».