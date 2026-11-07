Dele-Bashiru, la Lazio vuole blindarlo! Contatti con l’entourage del giocatore per il rinnovo – Lazio News 24

Dele-Bashiru, il centrocampista nigeriano ha convinto tutti! La Lazio è in contatto con il suo entourage per rinnovare il contratto in scadenza nel 2028

Il campionato di Serie A sta regalando storie di rinascita inattese e affascinanti, e una delle più emblematiche porta d’ora in poi la firma di Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, arrivato a Formello tra grandi aspettative e qualche punto interrogativo iniziale, ha cambiato completamente passo grazie all’impatto di Gennaro Gattuso.

Sotto la gestione tecnica dell’ex campione del mondo, il calciatore ha scalato le gerarchie interne, trasformandosi in un elemento imprescindibile per l’equilibrio della squadra biancoceleste e attirando su di sé le attenzioni dei grandi club grazie a prestazioni in costante crescita.

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La metamorfosi tattica di Dele-Bashiru

Il segreto della definitiva esplosione di Dele-Bashiru risiede nel lavoro quotidiano impostato da Gattuso. Il tecnico calabrese ha saputo toccare le corde giuste, valorizzando la straordinaria fisicità e l’esplosività del centrocampista ex Hatayspor, inserendolo in un contesto tattico più disciplinato ma capace di esaltarne gli inserimenti senza palla.

L’allenatore ha lavorato in modo specifico sulla concentrazione e sulla continuità all’interno dei novanta minuti, trasformando un talento a tratti discontinuo in una risorsa preziosa, capace di spaccare le partite sia partendo dall’inizio sia subentrando a gara in corso.

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Blindatura e rinnovo di contratto con la Lazio

La crescita esponenziale del centrocampista non è ovviamente passata inosservata alla dirigenza capitolina. Come evidenziato dal quotidiano Corriere dello Sport, la società biancoceleste e il direttore sportivo Fabiani si sono mossi tempestivamente per blindare il talento africano.

Nonostante l’attuale accordo scada nel giugno del 2028, il club ha avviato i primi contatti concreti con l’entourage del giocatore per impostare un prolungamento che riconosca i giusti meriti sportivi ed economici a Fisayo Dele-Bashiru, allontanando così le sirene di mercato estere e mettendo al sicuro un patrimonio tecnico fondamentale per il futuro della mediana.