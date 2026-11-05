Tavares in dubbio per Napoli: affaticamento al flessore per il terzino. Condizioni da valutare – Lazio News 24

Nuno Tavares non ha partecipato alla seduta di mercoledì per un affaticamento al flessore. Da valutare le sue condizioni in vista della sfida contro il Napoli

Il momento più esaltante e trionfale della stagione della Lazio, saldamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A, viene improvvisamente frenato da un bollettino medico che preoccupa l’ambiente biancoceleste e mister Gennaro Gattuso. Proprio mentre la squadra vola sulle ali dell’entusiasmo, lo staff medico deve fare i conti con lo stop forzato di uno dei suoi elementi di maggiore talento e affidabilità tecnica: Mattia Zaccagni.

L’esterno offensivo si è fermato a causa di uno stiramento al quadricipite che costringerà il calciatore a un periodo di stop stimato tra i 20 e i 25 giorni. Una tegola pesante che priverà l’allenatore di un punto di riferimento fondamentale per le prossime e delicate settimane del calendario, obbligando la rosa a riorganizzarsi per non perdere il passo in vetta.

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L’affaticamento di Tavares e i dubbi per il big match contro il Napoli

A complicare ulteriormente i piani della vigilia in vista della super sfide in programma domenica c’è la situazione legata a Nuno Tavares. Come riferito dal quotidiano Il Messaggero, l’esterno portoghese non ha preso parte alla seduta di allenamento di mercoledì a Formello a causa di un fastidioso affaticamento muscolare al flessore.

Le sue condizioni attuali sono oggetto di monitoraggio costante da parte dello staff medico biancoceleste, con i prossimi giorni che saranno assolutamente decisivi per sciogliere ogni riserva sulla sua convocazione in vista del match contro il Napoli. Un’assenza che, qualora venisse confermata, priverebbe la corsia mancina di un propulsore straordinario per spinta e continuità.

Le alternative pronte: da Luca Pellegrini a Pedraza

Di fronte all’eventualità concreta di dover fare a meno del laterale portoghese contro i partenopei, la panchina della Lazio ha già pronte le contromosse per blindare la fascia sinistra. Se Nuno Tavares non dovesse farcela a recuperare in tempo utile per il fischio d’inizio, mister Gennaro Gattuso è pronto ad attingere alle risorse della rosa affidandosi all’esperienza di Luca Pellegrini oppure all’alternativa tattica rappresentata da Pedraza.

Due opzioni valide per garantire corsa, copertura difensiva e spinta propulsiva in una gara ad alto coefficiente di difficoltà, dove i biancocelesti cercheranno di difendere il primato dagli attacchi delle rivali.