 Pinamonti nel pre a LSC: «Ieri i nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale! Sono pronto a dare tutto»
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Pinamonti nel pre a LSC: «Ieri i nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale! Sono pronto a dare tutto»

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Published 2 ore fa il 8 Novembre 2026
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Andrea Pinamonti, attaccante della, ha parlato nel pre partita del match dell’11a giornata contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Andrea Pinamonti, punta centrale della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026/27 contro il Napoli. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

«Stiamo guardando a noi stessi e siamo contenti e pronti a fare un’altra grande partita. Non posso nascondere che quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è stato qualcosa di spettacolare perché i nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale e oggi siamo pronti a dare tutto anche per loro. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, sono felice. Sono pronto a dare tutto per la squadra e per il mister».

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