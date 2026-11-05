Napoli Lazio, Gattuso ridisegna la formazione: salgono le quotazioni di Pedraza, Pinamonti dal 1′ nel tridente – Lazio News 24

Napoli Lazio, il tecnico biancoceleste apporterà delle modifiche all’undici anti azzurri per la sfida dello stadio Maradona in programma domenica

La marcia trionfale della Lazio in vetta alla classifica del campionato di Serie A si prepara a vivere uno degli esami più severi e affascinanti dell’intera stagione. Prima della sosta per gli impegni delle nazionali, la compagine biancoceleste è attesa dalla difficilissima trasferta dello stadio Diego Armando Maradona, dove domenica andrà in scena il super scontro diretto contro il Napoli valido per l’undicesima giornata.

Un appuntamento cruciale in cui la capolista è chiamata a difendere il proprio primato nonostante le pesanti difficoltà emerse nell’infermeria di Formello. Il tecnico Gennaro Gattuso, infatti, deve fare i conti con un’emergenza infortuni non indifferente che costringe lo staff a ridisegnare l’assetto tattico iniziale per non perdere lo smalto e l’intensità che hanno caratterizzato questo straordinario avvio di campionato.

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Le contromosse di Gattuso in difesa: possibile chance per Pedraza

Le tegole arrivate negli ultimi giorni hanno costretto il mister a studiare soluzioni alternative per blindare il pacchetto arretrato e la corsia mancina. Oltre al già noto e pesante stop di Mattia Zaccagni, fermato da un infortunio muscolare che lo terrà ai box per diverse settimane, la formazione biancoceleste deve fare i conti con la situazione in forte dubbio di Nuno Tavares, frenato da un affaticamento.

Di fronte all’impossibilità di rischiare il laterale portoghese dal primo minuto, le chiavi della fascia sinistra saranno verosimilmente affidate a Pedraza, chiamato a garantire diagonali difensive e spinta costante. Davanti al portiere Mandas, il pacchetto difensivo dovrebbe completarsi con la presenza di Floriani, Sutalo e Provstgaard, pronti a erigere un vero e proprio muro difensivo per arginare la manovra offensiva dei padroni di casa.

La probabile formazione: lo spostamento di Noslin

Anche il reparto avanzato e la mediana subiscono inevitabilmente il peso delle assenze, spingendo Gattuso a varare un undici iniziale mixato tra quantità e qualità. A centrocampo il terzetto vedrà conferma in regia e gli inserimenti affidati a Frattesi, Belahyane e Kenneth Taylor, pronti a battagliare nella zona nevralgica del campo.

In avanti, complici le variazioni tattiche imposte dai forfait, Noslin verrà dirottato stabilmente sulla corsia esterna per sfruttare la sua imprevedibilità, affiancando Isaksen ai lati del centravanti di riferimento Pinamonti. Tutte le riserve saranno sciolte poche ore prima della sfida.

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