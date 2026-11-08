 Gattuso nel pre partita: «Oggi è una grande prova! Dobbiamo avere coraggio e non subire gli eventi»
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Gattuso nel pre partita: «Oggi è una grande prova! Dobbiamo avere coraggio e non subire gli eventi»

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Published 2 ore fa il 8 Novembre 2026
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Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match dell’11a giornata contro il Napoli di Allegri. Le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026/27 contro il Napoli. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

MATCH ODIERNO – «Riuscire a mantenere l’entusiasmo e la voglia! Arriveranno i momenti negativi, ovvio, ma dovremo essere bravi a continuare. La classifica non si vede, oggi è una gara difficilissima. Loro vengono da un periodo negativo, ma hanno qualità e giocatori che possono fare la differenza. E’ una grande prova».

CORAGGIO E SPIRITO – «Noi dobbiamo avere coraggio, fare la nostra partita e non preoccuparci della velocità di Højlund. Bisogna stare attenti alle loro ripartenze, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo fargli fare fatica e non subire gli eventi».

PINAMONTI – «Deve giocare e non pensare alla pressione, ci deve mettere entusiasmo e grande veemenza quando andiamo a pressare. Col Sassuolo doveva giocare, ma ha avuto la febbre. Quando vedo un calciatore, una persona per bene, che ci mette la voglia, siamo un pezzo avanti».

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