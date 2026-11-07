Mercato Lazio, ritorno di fiamma per Man! Il club monitora l’attaccante in vista di gennaio – Lazio News 24

Mercato Lazio, ritorno di fiamma per l’attaccante del Psv! Il club monitora la situazione relativa all’attaccante del PSV Eindhoven. Possibile assalto a gennaio?

Sebbene manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della finestra di riparazione in programma a gennaio, i radar del calciomercato della Lazio sono già pienamente operativi. La dirigenza capitolina, forte dell’ottimo avvio di stagione sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, sta studiando le migliori opportunità per puntellare la rosa e regalare all’allenatore soluzioni di qualità per la seconda metà del campionato.

L’obiettivo primario del direttore sportivo e dello staff tecnico è scovare profili d’attacco capaci di inserirsi rapidamente nei meccanismi tattici biancocelesti, garantendo imprevedibilità, velocità nell’uno contro uno e un contributo concreto in termini di gol e assist.

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La tentazione Man: la formula con il PSV

L’ultimo nome finito al centro dei desideri per il calciomercato biancoceleste porta dritto al campionato olandese. Si tratta di Dennis Man, esterno d’attacco attualmente in forza al PSV Eindhoven. Il profilo del talentuoso calciatore rumeno piace moltissimo per duttilità e capacità di spaccare le partite partendo dalla corsia esterna. Si tratta peraltro di un ritorno di fiamma, considerato che già in estate c’erano stati dei contatti, poi conclusisi in un nulla di fatto.

Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post condiviso sul proprio profilo ufficiale su X, la società biancoceleste starebbe monitorando con grande attenzione la situazione dell’esterno. La strategia della dirigenza laziale prevederebbe l’inserimento di un’offerta basata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione intelligente che permetterebbe di saggiare le qualità del ragazzo sul palcoscenico italiano senza vincoli finanziari immediati.

Come Man potrebbe integrarsi nello scacchiere tattico di Gattuso

L’eventuale innesto di Dennis Man rappresenterebbe un rinforzo di assoluto livello per la corsia offensiva della Lazio. Capace di agire sia a destra che a sinistra, l’esterno del PSV offrirebbe un’alternativa di lusso a elementi del calibro di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, alzando notevolmente il livello delle rotazioni a disposizione di Gattuso. In un sistema di gioco dinamico e aggressivo che fa del pressing alto e della rapidità negli ultimi trenta metri le sue armi principali, le caratteristiche fisiche e tecniche del rumeno si sposerebbero alla perfezione con il credo calcistico dell’allenatore. I contatti tra le parti restano aperti, in attesa di capire se la pista si scalderà ulteriormente con l’avvicinarsi del mese di gennaio.