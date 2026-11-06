Noslin è rinato con Gattuso! Gol, assist e valore di mercato alle stelle: ecco quanto vale oggi l’olandese

Tijjani Noslin è uno dei grandi protagonisti dell’inizio di stagione: la fiducia di Gattuso ha rilanciato l’attaccante olandese, decisivo anche sul mercato

La Lazio si gode la rinascita di Tijjani Noslin, diventato uno dei protagonisti più sorprendenti di questo avvio di stagione 2026/2027. L’attaccante olandese, dopo un periodo particolarmente complicato nella Capitale, sembra aver finalmente trovato la propria dimensione grazie alla fiducia di Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste ha saputo valorizzarne le caratteristiche, trasformandolo in una risorsa preziosa per il reparto offensivo!

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Noslin protagonista con Gattuso: i numeri della rinascita

L’inizio di stagione di Tijjani Noslin racconta una storia completamente diversa rispetto al recente passato. Il classe 99′ ha già collezionato 4 gol e 3 assist, numeri che testimoniano la sua ritrovata incisività negli ultimi metri.

Ma il contributo dell’olandese non si limita alle statistiche offensive. Gattuso ne apprezza soprattutto la disponibilità al sacrificio, la capacità di attaccare gli spazi e il lavoro svolto per favorire i compagni. Caratteristiche che gli hanno permesso di conquistare sempre maggiore centralità nelle rotazioni della Lazio.

La continuità di impiego e la fiducia ricevuta dall’allenatore rappresentano due elementi fondamentali per spiegare il cambiamento di rendimento dell’ex Hellas Verona.

Lazio, Noslin dall’incubo della scorsa stagione alla nuova vita

Acquistato nell’estate del 2024 dall’Hellas Verona per una cifra vicina ai 17 milioni di euro, Noslin aveva incontrato numerose difficoltà nel suo percorso in biancoceleste. In particolare, durante la scorsa stagione, l’attaccante non era riuscito a trovare continuità sotto la guida di Maurizio Sarri, scivolando progressivamente ai margini delle principali scelte offensive.

Una situazione che aveva alimentato interrogativi sul suo futuro e sulla possibilità di recuperare l’investimento effettuato dalla società capitolina. L’arrivo di Gattuso ha invece rappresentato una svolta. Il tecnico ha restituito fiducia all’olandese, permettendogli di esprimersi con maggiore libertà e di ritrovare quella brillantezza che aveva attirato l’attenzione della Lazio ai tempi del Verona.

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Noslin torna a crescere anche sul mercato!

La rinascita sportiva di Noslin potrebbe avere conseguenze importanti anche sul piano economico. Nel dicembre 2025 il valore del cartellino dell’attaccante era sceso fino a circa 6,5 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto all’investimento iniziale. Oggi, grazie alle prestazioni offerte in questo primo scorcio di campionato, la sua valutazione viene stimata tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Per il presidente Claudio Lotito si tratta di un segnale incoraggiante: un calciatore che sembrava aver perso centralità nel progetto tecnico sta tornando a rappresentare una risorsa importante, tanto sul campo quanto in prospettiva di mercato. La sfida, adesso, sarà confermare questo rendimento nei prossimi mesi.

Noslin ha già dimostrato di poter essere una pedina preziosa per la Lazio di Gattuso, ma sarà la continuità a determinare quanto potrà crescere ulteriormente il suo valore.