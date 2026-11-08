 Milinković-Savić nel pre partita: «Dobbiamo fare di tutto per rendere felici i nostri tifosi! Allegri? Ci ha detto di stare sereni»
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Milinković-Savić nel pre partita: «Dobbiamo fare di tutto per rendere felici i nostri tifosi! Allegri? Ci ha detto di stare sereni»

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Published 2 ore fa il 8 Novembre 2026
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Milinkovic napoli

Milinković-Savić, portiere del Napoli, ha parlato nel pre partita del match dell’11a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Milinković-Savić, portiere del Napoli, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

CONSAPEVOLEZZA – «Sicuramente dobbiamo essere consapevoli che giochiamo in casa e fare di tutto per rendere felici i tifosi!».

RICHIESTA ALLEGRI – «Ci ha detto di provare ad essere sereni, solo così vengono fuori più facilmente le qualità».

OBIETTIVO – «Bisogna stare uniti».

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