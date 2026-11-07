Tavares, il portoghese vuole esserci a Napoli: sarà definitiva la seduta di rifinitura – Lazio News 24

Tavares, il portoghese scalpita per esserci per la sfida dello stadio “Maradona” contro il Napoli. Sarà definitiva la seduta di rifinitura

La Serie A si prepara a vivere uno dei suoi sabati più elettrizzanti con un confronto d’alta quota che promette scintille. Domani alle ore 12:30, lo stadio “Maradona” aprirà i battenti per la supersfida dell’undicesima giornata di campionato tra il Napoli e la Lazio. Un incontro delicatissimo che mette in palio punti pesanti per le ambizioni europee di entrambe le compagini.

Tuttavia, in casa biancoceleste la vigilia è segnata dalla tensione e dall’apprensione per le condizioni fisiche di uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Gennaro Gattuso: il terzino Nuno Tavares, le cui valutazioni terranno con il fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo minuto utile prima del fischio d’inizio.

Ultimissime Lazio LIVE: Isaksen promosso capitano? Le novità sul Flaminio

Il nodo Nuno Tavares tra prudenza e voglia di campo

La marcia d’avvicinamento al match dello stadio “Maradona” è stata condizionata da un fastidioso infortunio muscolare che ha turbato i piani dello staff tecnico laziale. L’esterno, autentico treno sulla fascia sinistra e uomo chiave per le ripartenze della squadra, ha accusato un risentimento al flessore che lo ha costretto a saltare le ultime sedute di allenamento collettivo.

La linea guida della società e del tecnico biancoceleste è ovviamente improntata alla massima prudenza per evitare ricadute muscolari che comprometterebbero una fetta importante della stagione. Nonostante ciò, la tempra del laterale portoghese spinge in un’unica direzione: il giocatore vuole esserci a tutti i costi per dare il proprio contributo in una sfida così prestigiosa e complessa.

La conferenza stampa e la rifinitura: il verdetto definitivo

Ogni dubbio relativo alla presenza o meno dell’esterno lusitano verrà sciolto ufficialmente nelle prossime ore. Lo stesso Gennaro Gattuso farà chiarezza sul suo stato di salute nel corso della conferenza stampa programmata per le 12:30, momento in cui il tecnico analizzerà i temi tattici della trasferta partenopea.

Ciononostante, il vero e proprio bivio decisionale sarà rappresentato dalla seduta di rifinitura: solo dopo gli ultimi test atletici sul campo si capirà se il muscolo avrà dato le garanzie necessarie per un impiego dal primo minuto o se sarà preferibile optare per la via della conservazione.

L’alternativa pronta in panchina e le strategie anti-Napoli

Nel caso in cui lo staff medico e Gattuso dovessero optare per il forfait precauzionale di Tavares, la Lazio non si farà cogliere impreparata. Nello scacchiere tattico biancoceleste è infatti pronto a subentrare Pedraza, laterale affidabile e voglioso di sfruttare l’occasione dorata su un palcoscenico così prestigioso per dimostrare il proprio valore.

Imbrigliare la spinta offensiva della formazione di Allegri al “Maradona” richiederà concentrazione massima, duttilità e un rendimento impeccabile da parte di chiunque scenda in campo: la battaglia a scacchi tra i reparti è appena cominciata.