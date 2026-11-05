Per Gudmundsson il rientro si avvicina! Spunta la data per il ritorno tra i convocati: il piano di Gattuso

Infortunio Gudmundsson, l’attaccante islandese procede verso il recupero dopo il problema alla spalla. Possibile ritorno in campo nei prossimi giorni

La Lazio continua a monitorare attentamente la situazione degli infortunati in vista dei prossimi impegni della stagione 2026/2027. Mentre Gennaro Gattuso può sorridere per i progressi di Adam Marusic e Nicolò Rovella, tornati vicini al pieno recupero, resta da gestire lo stop di Mattia Zaccagni. Nel frattempo arrivano indicazioni incoraggianti anche sul fronte Albert Gudmundsson, sempre più vicino al ritorno in campo dopo la lussazione acromion-claveare che lo ha costretto ai box.

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Gudmundsson, possibile ritorno sul campo entro il weekend

Il percorso riabilitativo dell’attaccante islandese sta procedendo positivamente. Gudmundsson avrebbe ormai raggiunto una fase avanzata del recupero e potrebbe riprendere a lavorare sul terreno di gioco già entro la fine di questa settimana.

La condizione fondamentale sarà l’assenza di dolore alla spalla infortunata. Soltanto dopo aver verificato le risposte fisiche del calciatore, lo staff sanitario biancoceleste potrà autorizzare un incremento graduale dei carichi di lavoro. L’obiettivo è evitare ricadute e permettere al classe ’97 di recuperare progressivamente la migliore condizione atletica.

Il programma per il ritorno in gruppo

La prudenza rappresenterà un elemento fondamentale nella gestione del rientro dell’ex attaccante di Genoa e Fiorentina. Lo staff medico della Lazio avrebbe infatti predisposto un programma specifico per accompagnarlo verso il completo reinserimento nelle sedute collettive. Nella prima fase, Gudmundsson dovrebbe essere esentato dai contrasti e dalle situazioni di gioco che potrebbero provocare nuovi traumi alla zona interessata dall’infortunio.

Una precauzione necessaria considerando la natura del problema alla spalla, che richiede particolare attenzione soprattutto nei duelli fisici. Il ritorno agli allenamenti con i compagni, dunque, non coinciderà necessariamente con l’immediata disponibilità per una partita ufficiale.

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Gudmundsson, nel mirino la trasferta contro il Lecce

Per rivedere Gudmundsson nell’elenco dei convocati bisognerà probabilmente attendere la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. La data cerchiata in rosso è quella di sabato 21 novembre, quando la Lazio sarà impegnata alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare contro il Lecce.

L’attaccante islandese punta a tornare a disposizione di Gattuso proprio per la trasferta salentina, appuntamento che potrebbe rappresentare la conclusione del suo percorso di recupero.

Per Gattuso, ritrovare Gudmundsson significherebbe recuperare una soluzione offensiva importante, soprattutto in un periodo caratterizzato da diversi problemi fisici. La priorità, tuttavia, rimane quella di restituire all’allenatore un calciatore pienamente recuperato, senza correre rischi inutili.