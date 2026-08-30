Pinamonti nel post partita: «L’esordio una sensazione bellissima! Siamo felici per i tre punti»

Andrea Pinamonti, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 2a giornata contro il Genoa di De Rossi. Le dichiarazioni

Andrea Pinamonti, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro il Genoa. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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ESORDIO – «Sensazioni bellissime! Stavo aspettando tanto di entrare per poter aiutare i miei compagni, il mister mi ha dato la possibilità subito, nonostante sia arrivato da pochissimi giorni! Di questo lo ringrazio e ho cercato di dare tutto quello che avevo, anche se erano pochi minuti perché comunque dovevamo difendere il risultato e contro una squadra che stava attaccando. Siamo contentissimi di questi tre punti».

RICHIESTE GATTUSO – «Ma il mister pretende tanto, giustamente, e lavora tanto sull’aggressività, sul non fare respirare, tra virgolette, gli avversari e quindi anche quando sono entrato, appunto, mi chiedeva di di andare tanto in avanti senza abbassarci perché avremmo portato loro più vicino alla nostra porta. Ho cercato di parlare un po’ coi compagni che erano più stanchi per cercare una quadra. Il mister chiede di andare sempre in avanti, di mettere pressione agli avversari per facilitare poi la pressione e il recupero palla».