Pagelle Udinese Lazio: super Frattesi, si rivede Zaccagni. Promosso Gattuso – VOTI e COMMENTO

Pagelle Udinese Lazio – I voti e il commento alla partita dei calciatori mandati in campo da mister Gennaro Gattuso

Questi i voti e il commento alla partita dei calciatori biancocelesti scesi in campo questa sera al Blu Energy Stadium:

MANDAS 6,5 – Due buone parate nel primo tempo, può poco sul gol dell’Udinese.

FLORIANI 6,5 – Propositivo sin da subito, attento in difesa, presente in zona offensiva. Altra buona prova per il 2004.

DOEKHI 6,5 – Ok in difesa, difficile contrastare Davis sul gol di Karlstrom. Perfetto quando si tratta di trasformarsi in uomo assist.

PROVSTGAARD 6,5 – Ormai è una sicurezza, poco altro da dire.

NUNO TAVARES 7 – A volte si perde in sé stesso, ma sicuramente quando parte sa creare pericoli. Prosegue nel suo inizio di stagione molto positivo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO

FRATTESI 7,5 – Sempre tra i migliori in campo, tanta intensità, prova a caricarsi la squadra sulle spalle dopo lo svantaggio e trova un altro gol. Dall’80 GUDMUNDSSON 7 – Difficile chiedergli una presentazione migliore. Benvenuto, Albert.

BELAHYANE 6,5 – Prezioso in fase di copertura, prosegue su quanto di buono ha fatto vedere contro il Genoa.

TAYLOR 6,5 – Meno brillante del passato con il pallone, ma in fase di non possesso si fa sentire. E’ proprio lui

ISAKSEN 5,5 – Non ha troppi palloni, ma sembra lontano dall’essere vivace e pericoloso per la difesa avversaria. Dal 53′ CANCELLIERI 6 – Pericoloso in qualche occasione, abbiamo visto ingressi peggiori.

PINAMONTI 5,5 – Si vede poco, forse è stato cercato anche poco. La sua gara finisce anzitempo per un problema alla caviglia. Dal 53′ NOSLIN 6 – Toglie a Cancellieri un’occasione clamorosa. Per il resto si muove abbastanza bene.

ZACCAGNI 7,5 – Spreca un regalo dell’Udinese nel primo tempo. Okoye gli nega la gioia, ma poi sul gol del pareggio di Frattesi si rifà con una grande giocata. Sfortunato sul palo. Dal 91′ PEDRAZA

GATTUSO 7,5 – Tre su tre per una Lazio che merita di vincere e non si perde dopo il primo gol subito in stagione.