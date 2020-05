Pescara, Sebastiani: «Immobile il giocatore più sottovalutato d’Italia»

Pescara, il patron Sebastiani ha parlato di Ciro Immobile ripercorrendo anche il periodo in cui giocò per il delfino

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television e tra i vari temi trattati ha parlato anche di Ciro Immobile.

«Ciro è il giocatore più sottovalutato in Italia. È forte ed è un professionista serio, ha sempre fatto tanti gol in carriera e non solo quest’anno. Se si fosse chiamato “Immobilicius” avrebbe avuto altro seguito, visto che per nostra natura siamo esterofili. Farà ancora tanto anche in nazionale se gli verrà concessa la giusta fiducia. Immobile al Pescara? Fu una scelta societaria, lo vedemmo ai giochi del Mediterraneo e decidemmo di puntare su di lui, sin da quel momento ha dimostrato tutta la sua forza e le sue qualità».