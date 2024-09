Pellegrini Lazio, i dirigenti del Galatasaray ancora a ROMA e Zalewski si ALLONTANA... cosa SUCCEDE ORA?

Pellegrini Lazio, il punto sulla possibile cessione: i dirigenti del Galatasaray sono ancora in Italia, la pista Zalewski è ferma

Ore decisive per il calciomercato Lazio, in particolare per Luca Pellegrini: domani finisce il mercato in Turchia e il Galatasaray è alla ricerca di un esterno. Negli ultimi giorni il nome forte era quello di Zalewski della Roma, ma ora la trattativa si è fermata e sembra essere finita su un binario morto.

Rimane quindi la possibilità che allora sia l’esterno biancoceleste il nome forte, ma le condizioni del riscatto con la Juve hanno fermato le trattative, con i biancocelesti che dovrebbero cedere ai turchi anche l’obbligo di riscatto alla Juve, di fatto impegnando i giallorossi di Istanbul a dover ripagare i bianconeri. Nelle ultime ore i dirigenti turchi sono rimasti a Roma, ma i due profili seguiti ora sono due: Mario Rui e e Ballo Touré, con il portoghese del Napoli favorito. Tuttavia, la possibilità di Pellegrini rimane.