Pellegrini resta fuori lista: il reintegro voluto da Gattuso non è previsto. A gennaio può arrivare la svolta - Lazio News 24

Luca Pellegrini ancora escluso dal progetto tecnico della Lazio, il classe ’99 resta fuori dalla lista per la Serie A! La società del presidente Claudio Lotito non cambia posizione

La situazione di Luca Pellegrini resta uno dei temi più delicati in casa Lazio. Nonostante la volontà espressa da Gennaro Gattuso di valutare un possibile reintegro del terzino nella lista dei giocatori utilizzabili, al momento il club biancoceleste non sembra intenzionato a modificare la propria posizione.

Sono ancora due, infatti, i calciatori esclusi dalla lista della prima squadra: oltre a Pellegrini c’è anche Patric, ma il caso dell’esterno italiano appare quello più definito. La società, allo stato attuale, non contempla l’ipotesi di un ritorno in gruppo per il classe ’99, che rischia quindi di rimanere ai margini almeno fino alla prossima finestra di mercato. Una scelta legata soprattutto alle valutazioni tecniche e alla situazione della rosa. Nel ruolo di terzino sinistro, infatti, la Lazio dispone già di alternative considerate prioritarie dallo staff tecnico.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Marcolin, quelle di Gila e le novità su Noslin

Pellegrini chiuso da Tavares e Pedraza: gennaio può diventare decisivo

A complicare il percorso di Pellegrini è anche la concorrenza interna. Il giocatore è attualmente chiuso da Nuno Tavares e Pedraza, diventati i riferimenti principali nelle gerarchie della squadra. Nonostante un contratto importante con scadenza fissata a fine stagione e uno stipendio da circa 2,4 milioni di euro annui, il terzino non sembra destinato a rientrare nelle scelte immediate della società.

La situazione potrebbe però cambiare nel corso dei prossimi mesi. La finestra di mercato di gennaio rappresenterà un possibile momento di svolta, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata dalla Lazio per una cessione definitiva del calciatore.

Lazio, Gattuso aveva aperto al reintegro di Pellegrini

Il tema del reintegro era emerso dopo l’arrivo di Gattuso sulla panchina biancoceleste. Il tecnico aveva manifestato apertura nei confronti della possibilità di recuperare alcuni elementi rimasti fuori lista, valutando il loro contributo all’interno del gruppo. Per Pellegrini, però, la situazione non sembra essersi evoluta nella direzione sperata. La decisione finale resta legata alle valutazioni della società e alla composizione della rosa, con il club che non appare intenzionato a intervenire nell’immediato.

Il futuro del terzino italiano resta dunque in bilico. Nei prossimi mesi saranno fondamentali sia il rendimento degli altri esterni a disposizione di Gattuso sia eventuali movimenti di mercato che potrebbero riaprire scenari oggi chiusi.