Lazio Inter, Pedullà: «Non vorrei essere nei panni di Inzaghi sabato...»

Alfredo Pedullà, giornalista e noto esperto di mercato, ha parlato delle probabili scelte di Inzaghi per la gara di sabato

Intervenuto in collegamento a SportItalia mercato, il giornalista, Alfredo Pedullà, ha parlato della partita di sabato tra Lazio e Inter.

Il noto esperto di mercato si è concentrato in particolare sulle probabili scelte di Inzaghi: «Non vorrei essere nei panni di Simone Inzaghi sabato mattina. Lautaro Martinez e Joaquin Correa saranno arrivati nella notte, Alexis Sanchez e Arturo Vidalsarà arrivato da pochi minuti e Matias Vecinosarà lì fra pochi minuti. Dovrà fare la formazione: non è una roba semplice. Non è soprattutto serio fare la conta in quel modo: non vale nemmeno il discorso di chiedere a un calciatore come si sente, dopo un viaggio di dieci-dodici ore. Dovrà fare una scelta se giocare con Lautaro Martinez dall’inizio o con Hakan Calhanoglu dietro Edin Dzeko. Sono scelte di un certo livello».