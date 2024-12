Pedro a LSC: «Ci aspettiamo una bella partita per i tifosi che non sono qui. Ecco che cosa ci serve»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di LSC prima del match contro l’Ajax: ecco le sue dichiarazioni

Pedro ha parlato così a LSC prima di Ajax Lazio di Europa League.

CHE LAZIO SERVE – «Servirà una Lazio concentrata e compatta. Dobbiamo fare una bella prestazione, questo è uno stadio in cui è difficile vincere. Ci servono punti per la classifica. Serve personalità e dobbiamo creare occasioni, loro concedono poco e sono aggressivi, sarà una partita difficile».

ASSENZA TIFOSI – «Peccato per i tifosi ma noi giochiamo per loro, ci aspettiamo di fare una bella partita per i tifosi che non sono potuti venire»