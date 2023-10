Pedro-Lazio, scatta il nuovo rinnovo? Due clausole per arrivarlo. E spunta il retroscena sul no al Barcellona

Pedro Lazio, scatta il nuovo rinnovo? Due clausole per arrivarlo. E spunta il retroscena dello spagnolo sul no al Barcellona

Il Corriere dello Sport questa mattina svela diversi retroscena interessanti sul rinnovo di Pedro con la Lazio.

Mau aveva spinto per il rinnovo dello spagnolo, prima concordato biennale dall’ex diesse Tare, poi trasformato in un anno più uno per volere di Lotito, rischiando la rottura con il giocatore. Ma Pedro, rifiutando il corteggiamento dell’amico Xavi che voleva riportarlo a Barcellona, alla fine ha deciso di accettare la nuova proposta, valida fino a giugno 2024 con opzione 2025. Il rinnovo può scattare in due modi: al raggiungimento di 25 presenze oppure per mano della Lazio. In quest’ultimo caso la clausola va esercitata entro giugno.