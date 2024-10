Pedro a Sky: «Siamo in un BUON momento. Gol? BELLISSIMO, ma ne ho fatti di migliori». Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Lazio-Nizza, Pedro ha parlato così del momento della sua squadra:

PAROLE – «Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così. Siamo tutti contenti, è stata una bella serata con i nostri tifosi. Peccato per il tempo ed il campo. Era tanto tempo che non facevo gol, il mister mi sta dando fiducia e sono contento di poter aiutare la squadra. Ho fatto tanti gol belli, ma anche questo mi è piaciuto molto. Il mister ha un’idea chiara di quello che vuole fare e noi siamo con lui».