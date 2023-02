Pedro tiene in ansia la Lazio: fastidio all’adduttore. Le ultime verso la Salernitana sulle condizioni dello spagnolo

Come scrive questa mattina Il Messagero ieri Pedro si è presentato non al meglio ed è subito scattatto l’allarme per Sarri. Lo spagnolo, tra i protagonisti dell’allenamento di ripresa post Cluj, nel primo pomeriggio era arrivato a Formello con un fastidio all’adduttore della gamba sinistra.

Non proprio la migliore delle notizie alla vigilia della partita contro la Salernitana di Paulo Sousa, nella quale la Lazio non avrà nemmeno il suo miglior marcatore in campionato, Zaccagni. Palestra, poi allenamento sul campo agli ordini del preparatore Losi. Questo il programma studiato per valutare le condizioni dello spagnolo: allunghi, scatti, cambi di direzione e qualche gol nella porticina, Pericolo scampato quindi per il canario, che salvo sorprese oggi alle 15 proverà a lasciare il segno per la prima volta all’Arechi. In ogni caso Romero e Cancellieri sono in pre allarme.