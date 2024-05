Pedro suona la carica: «Con l’Empoli per l’Europa!». Poi fa SOGNARE i tifosi

Pedro, esterno della Lazio, ha parlato in vista della sfida di domani contro l’Empoli all’Olimpico: l’obiettivo è l’Europa

Intervenuto nel match program alla vigilia della gara tra Lazio ed Empoli, Pedro ha dichiarato:

LAZIO-EMPOLI – «Ci aspetta una nuova partita importante da affrontare con fiducia e voglia di vincere. Vogliamo finire il campionato nel miglior modo possibile, sappiamo che non sarà facile ma ci sono in palio ancora 9 punti».

OBIETTIVI – «Realizzare delle belle prestazioni e restare uniti, giocare con quella forza che in tanti momenti di questa stagione abbiamo dimostrato di avere. Dobbiamo ripartire dai segnali positivi arrivati prima del pareggio di Monza».

EUROPA – «Un match molto difficile e intenso. Loro giocano per conquistare la salvezza e daranno tutto. Anche noi però vogliamo fortemente un posto in Europa».

ESPERIENZA ALLA LAZIO – «Tante emozioni. Abbiamo giocato delle partite importanti e ho segnato qualche gol da ricordare, come quello in Champions League contro il Celtic. Sono molto felice di stare qui, mi trovo bene con la squadra, la Società ei tifosi. La Lazio per me è un club speciale».

SCUDETTO E TIFOSI – «Da quando gioco in biancoceleste, mi è capitato di vedere in alcune occasioni dei video su quella squadra, capace di centrare una grande impresa. Spero che in futuro anche questa Lazio possa vincere lo Scudetto: ci sono le basi e lo meriterebbero Società e tifosi».