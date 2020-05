Pavoletti elogia Immobile: «Tolto Ronaldo è il più forte della Serie A»

Pavoletti elogia Immobile. L’attaccante del Cagliari ha parlato del numero 17 della Lazio durante una diretta Instagram

Si ferma il campionato, ma non Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari, infatti, si sta ancora riprendendo dal brutto infortunio con la riabilitazione e qualche sgambata. Oggi ha raccontato il suo percorso in una diretta Instagram per la pagina ‘Che fatica la vita da bomber’, una lunga chiacchierata in cui ha fatto anche i complimenti al numero 17 della Lazio, Ciro Immobile:

«Il giocatore più forte in Serie A? Togliendo Ronaldo, secondo me Immobile. Con lui inizi ogni partita sull’1-0. Siamo attaccanti diversi, ma mi piace. Nella mia squadra lo prenderei sempre».