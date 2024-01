Patric, il difensore procede con il recupero: ecco quando può rientrare. Le ultime da Formello

Come riportato da Il Messaggero, procede il recupero di Patric, ancora alle prese con l’infortunio alla spalla destra, che risale al 14 gennaio.

Il difensore della Lazio continua a lavorare a parte, e nonostante l’esclusione di fratture, sente ancora dolore. Sicuramente darà forfait per il match con il Napoli, ma rimane in forte dubbio anche per la sfida contro l’Atalanta.