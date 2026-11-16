Lazio, duello in difesa: risalgono le quotazioni di Doekhi! E’ ballottaggio serrato con Leite

Lazio, rebus difensivo! Torna arruolabile anche Doekhi, ballottaggio aperto con Diogo Leite per sostituire Šutalo

La sosta per le Nazionali lascia sempre in eredità problemi di formazione complessi per gli allenatori della massima serie, costretti a ridisegnare i reparti in vista della ripresa del campionato.

L’infermeria della Lazio si è trasformata in un vero e proprio cantiere aperto, soprattutto nel pacchetto arretrato dove l’assenza prolungata di Šutalo obbliga lo staff tecnico a studiare nuove soluzioni tattiche.

L’allenatore Gennaro Gattuso è chiamato a sciogliere il nodo legato al nuovo punto di riferimento da affiancare stabilmente a Prvstgaard al centro della retroguardia biancoceleste.

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Il ballottaggio tra Doekhi e Diogo Leite per la sfida con il Lecce

La prima e più delicata decisione da prendere riguarda la scelta del titolare in vista dell’imminente match di ripartenza contro il Lecce sul campo. Per colmare il vuoto difensivo, il tecnico ha aperto un vero e proprio ballottaggio tra due vecchi compagni di squadra ai tempi dell’Union Berlino: Doekhi e Diogo Leite, riporta Il Corriere dello Sport.

Curiosamente, i due difensori hanno già avuto modo di testare l’affiatamento dividendo il tandem centrale nel corso dell’amichevole disputata contro il Mgarr United. Nonostante il calciatore olandese rappresenti al momento l’unico centrale di piede destro a disposizione nello scacchiere tattico, la sua maglia da titolare non è affatto scontata.

Il ritorno di Doekhi e le gerarchie difensive della Lazio

Nelle valutazioni condotte dallo staff tecnico della Lazio, occorre considerare l’evoluzione della stagione e le precedenti gerarchie instaurate prima dello stop forzato. All’inizio del campionato, infatti, Doekhi era partito saldamente come punto di riferimento titolare in quella specifica posizione.

Una sequenza di prestazioni estremamente brillanti era stata bruscamente interrotta dalla sfortunata frattura alla mano rimediata nelle scorse settimane. Adesso il difensore cerca il riscatto e la piena riconquista del posto, pur insidiato dalla concorrenza agguerrita del compagno!

Le scelte tattiche e la gestione del reparto per Gennaro Gattuso

Il lavoro quotidiano svolto nel centro sportivo di Formello servirà a chiarire definitivamente le idee all’allenatore in vista del fischio d’inizio della prossima giornata di Serie A. Gennaro Gattuso valuterà ogni singolo dettaglio atletico e tattico sul campo prima di sciogliere le riserve e comunicare l’undici titolare che affronterà la formazione salentina!