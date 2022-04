Parolo: «Inzaghi è cresciuto tantissimo. All'Inter ha capito che...»

Marco Parolo ha parlato negli studi di DAZN della crescita avuta da Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter

«Mi chiedo se si possa iniziare a parlare di Inzaghismo… Con Conte gli esterni erano sempre larghi, con Simone le punte stanno strette e gli esterni si accentrano, come dimostra il bellissimo gol di Dumfries contro la Roma. L’ho visto cresciuto, è andato in una realtà in cui si è rimesso in gioco. Ha dovuto prenderne atto, capire che l’Inter non è la Lazio. Ne ha preso atto e ha riversato sulla squadra la sua voglia di coinvolgere tutti, ha dato forza al gruppo. C’è tanto del suo, ha preso ciò che ha lasciato Conte e se dovesse vincere sarebbe il campionato di Inzaghi».