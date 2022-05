Dalla Palma: «Luis Alberto è da tenere. E sul cambio...»

Dalla Palma ha detto la sua sul futuro di Luis Alberto, vista la grande prestazione dello spagnolo contro la Sampdoria

Quella di ieri è stata senza alcun dubbio la noche del Diez. Luis Alberto è tornato a incantare l’Olimpico e a trascinare la Lazio. Una prestazione di altissimo livello, come sottolineato da Alberto Dalla Palma sulle pagine de Il Corriere dello Sport:

«Il numero 10 biancoceleste inventa il primo gol di Patric, ma soprattutto chiude la partita con una rete bellissima.Una rete che non puoi smettere di guardare. Un segnale per il club e per Sarri in vista del futuro. Se si dovesse sacrificare Milinkovic, non si potrebbe pensare a una Lazio senza il Mago. E forse ieri si poteva evitare anche la sostituzione, perché Luis si stava davvero divertendo».