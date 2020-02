Parma Lazio, esodo biancoceleste: sono già 3.000 i tagliandi venduti

Parma Lazio, settore ospiti quasi esaurito: 3.000 i tagliandi venduti ne rimangono ancora 800

Il Verona è già alle spalle. Solo due giorni e la Lazio andrà a Parma per una gara importantissima per il proseguimento del cammino della squadra di Inzaghi in campionato.

Come mercoledì sera all’Olimpico dove in più di 40.000 hanno sostenuto i biancocelesti i tifosi saranno presenti in tantissimi anche al Tardini. Come riporta il Corriere dello Sport infatti sono già 3.000 i tagliandi venduti. Ne rimangono ancora 800 ed un giorno e mezzo per acquistare un tagliando.