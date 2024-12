Parma Lazio, Mimun: «Oggi una partitaccia, ora bisogna stare tranquilli: bisogna evitare queste due cose»

Parma Lazio, le parole del giornalista Clemente Mimun in vista della sfida di questo pomeriggio dei biancocelesti

Clemente Mimun, sulle colonne del Messaggero, ha parlato in vista di Parma Lazio di questo pomeriggio: di seguito le sue parole.

PAROLE – «Quella di oggi contro il Parma sarà una partitaccia. Un po’ perché i nostri avversari giocano bene, pur avendo una classifica pessima, un po’ perché contro il Lugodorets ho visto una Lazio un po’ stanca, anche se solo un arbitro ostile ci ha privato di una vittoria strameritata negandoci un rigore parso a tutti più che evidente. Chissà perché questi arbitri “strani” capitano sempre a noi? La giacchetta nera è riuscita a privarci di un record che avrebbe coronato questo fantastico inizio di stagione. A dirla tutta, a me pare che questa Lazio sia davvero competitiva solo se tutti sono in condizione e danno il massimo. Ha ragione il mister che lavora sul gruppo, sul gioco di squadra, su “tutti che aiutano tutti”. E i risultati si sono visti, tanto è vero che noi tifosi andiamo allo stadio certi che la squadra darà il massimo in campo. La Lazio ha ritrovato gioco e orgoglio, noi un entusiasmo che si era sopito. Al di là della sfida con l’Ajax, in cui è stato impedito incredibilmente l’accesso dei nostri tifosi, ci aspetta un calendario molto complicato fino a fine anno. La doppia sfida col Napoli in coppa Italia e campionato, l’Inter e l’Atalanta con cui giocheremo all’Olimpico. In mezzo la trasferta con un Lecce che ha estremo bisogno di fare punti. Tanti match difficilissimi che saranno la prova del nove delle nostre reali ambizioni. Partite in cui avremo un gran bisogno di tutti a cominciare dagli ottimi Zaccagni e Rovella. Considerando che in tanti, ad inizio campionato, non vedevamo l’ora di fare almeno 40 punti, la situazione è profondamente cambiata. Merito della società che, rispettando i bilanci, ha pescato bene sul mercato e ha scelto un mister bravo, sereno, equilibrato. Non dobbiamo farci prendere dalle vertigini d’alta quota, né dall’eventuale depressione quando incapperemo in qualche sconfitta. Questa Lazio ha un ottimo presente e lavora attivamente per il futuro. Se la squadra continua a seguire Baroni in modo compatto potremo prenderci qualche rivincita e provare a puntare alla zona Champions. In vetta c’è molto traffico, ma chissà… Forza ragazzi.».