Pardo: «Caicedo simbolo della resilienza laziale, testa e umiltà»

L’uomo del momento è Felipe Caicedo, baluardo di una squadra che non molla mai. I complimenti oggi sono tuttiper lui, anche quelli di Pierluigi Pardo che, sul suo profilo Twitter, scrive:

Effetto #Caicedo. Simbolo assoluto della resilienza laziale (in allegato la classifica dei gol più tardivi dell’ intera serie A nelle prime 7 gg). Questione di testa. Capacità di non mollare. Umiltà (non reclama mai una maglia da titolare). pic.twitter.com/JQmc9bcaRE

— Pierluigi Pardo (@PIERPARDO) November 9, 2020