Papadopulo: «La Lazio può ambire allo scudetto con i giusti innesti»

Giuseppe Papadopulo, ex allenatore tra le altre della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei. Le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Siamo tutti in attesa di sviluppi, in trepida attesa ma fiduciosi. So che la società opererà per il meglio per allestire una squadra all’altezza. Secondo me non manca molto per fare una squadra da scudetto. Per giocare come gioca Sarri ci vuole una bella difesa che è il punto debole. Per arrivare in alto bisogna segnare, ma servono equilibri difensivi che la Lazio non sembra avere. E per questo bisogna intervenire sul mercato».