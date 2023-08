Di Canio attacca: «Fase difensiva della Lazio ridicola, di Sarri mi piace una cosa»

Paolo Di Canio, leggenda della Lazo, ha duramente criticato la fase difensiva dei biancocelesti contro il Lecce: le parole

Ospite a Sky, Paolo Di Canio ha parlato in questi termini dopo Lecce-Lazio:

Mi piace l’onestà di Sarri, nel secondo tempo si è vista una squadra che si è rilassata. Le avvisaglie c’erano state nei primi sei-sette minuti del secondo tempo, Strefezza ha ricevuto tanti palloni in una zona non coperta dai centrocampisti che non hanno schermato, ma nemmeno dai difensori che non sono mai usciti. Perché è sempre riuscito a girarsi e a calciare. Dai e dai, prima o poi la porta la prendi. La fase difensiva della Lazio di oggi è stata speriamo che sbaglino loro, piuttosto che aggredire e prendersi il pallone e indurre l’avversario all’errore. Inizio sbagliato e molto brutto per una squadra che vuole crescere. Sarri ci ha detto in piena onestà che non è accettabile che sei calciatori non abbiano fatto la fase difensiva. Milinkovic? Anche lui non è che fosse così presente. Se devi fare il salto di qualità devi migliorare in serate come queste