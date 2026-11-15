Pandev non ha dubbi: «La Lazio più forte dell’era Lotito? Per me quella guidata da Inzaghi»

Goran Pandev, ex giocatore della Lazio, si è soffermato sull’attualità in casa biancoceleste! Ecco quanto emerge

Il confronto tra le diverse Lazio dell’era Claudio Lotito offre una chiave di lettura interessante per valutare anche l’attuale capolista biancoceleste. A farlo è Goran Pandev, ex attaccante, protagonista di una lunga intervista sulle colonne de Il Corriere della Sera.

L’ex centravanti ha ripercorso alcune delle squadre più significative della gestione Lotito, indicando quella allenata da Simone Inzaghi come il riferimento principale, ma riservando parole importanti anche al gruppo guidato oggi da Gennaro Gattuso!

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Lazio, Pandev sceglie la squadra di Inzaghi

Secondo Pandev, il gruppo di Inzaghi resta quello con il livello complessivo più alto tra le formazioni costruite durante la presidenza Lotito. Un giudizio legato alla qualità e alla continuità mostrate da quella squadra nel corso degli anni.

Lazio, l’avvertimento sulla squadra di Gattuso

L’ex attaccante invita però a non sottovalutare il gruppo attuale: «Per me la squadra più forte dell’era Lotito resta quella di Inzaghi, ma questa Lazio merita attenzione. Ci sono tanti giocatori di carattere, calciatori determinati a dimostrare che i dubbi e lo scetticismo iniziali non erano giustificati».

Lazio, carattere e riscatto

Il riferimento è dunque alla capacità della squadra di Gattuso di andare oltre le aspettative della vigilia. Un gruppo che, secondo Pandev, sta trovando forza proprio nella voglia dei singoli di dimostrare il proprio valore e trasformare i giudizi iniziali in motivazioni!