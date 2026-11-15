Mendieta: «Il club decise di mandarmi via. Se fossi rimasto, io e Mancini ci saremmo trovati molto bene! Gattuso? L’alternativa era tra dare tutto e perdere»

Gaizka Mendieta, ex Lazio, ha rilasciato una lunga e curiosa intervista per la “Rosea”! Le dichiarazioni emerse

Il nome di Gaizka Mendieta è ancora legato a una delle operazioni più costose della storia della Lazio. Nell’estate 2001, sotto la presidenza di Sergio Cragnotti, il centrocampista arrivò dal Valencia per una cifra di circa 90 miliardi di lire, ma la sua esperienza in biancoceleste durò soltanto una stagione.

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore è tornato su quel periodo, raccontando le difficoltà vissute nella Capitale e chiarendo alcuni retroscena legati al rapporto con Roberto Mancini.

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Mendieta e l’esperienza alla Lazio

«Arrivai in agosto per tutti quei soldi e già a novembre mi chiedevano se me ne volessi andare a gennaio. Con il senno di poi, non c’è stata abbastanza pazienza, da parte mia e da parte della Lazio. Non è vero che Mancini non mi voleva, è solo che il club decise di mandarmi via».

Mendieta, il ricordo di Mancini

Mendieta ha poi parlato del tecnico, oggi protagonista anche sulla panchina della Nazionale: «Sono felice per lui, è una persona onesta. Se fossi rimasto alla Lazio, sono sicuro, ci saremmo trovati molto bene. Sia Mancini sia i tifosi furono molto corretti con me».

Sul futuro della squadra biancoceleste, l’ex centrocampista mantiene invece prudenza: «Difficile. C’è molta competizione: Milan, Inter, Roma. Tante squadre».

Mendieta e le dichiarazioni su Gattuso

Il ricordo dell’attuale allenatore biancoceleste è invece legato alle sfide sul campo: «Beh, non comodo… Con lui sapevi esattamente a che cosa andavi incontro, l’alternativa era tra dare tutto e perdere».

Infine, Mendieta ha affrontato anche il tema dell’enorme investimento sostenuto all’epoca dalla Lazio: «Naturalmente sono cifre enormi, ma se guardate quanti soldi girano nel calcio, credo che i calciatori abbiano diritto a una delle fette più grandi della torta. Vale per tutti: quanto guadagna l’amministratore delegato di un’azienda? Troppo?».