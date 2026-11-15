Il giorno della verità è domani! Frattesi ci spera, se è solo edema brucia le tappe per il Lecce

L’attesa di Formello e il sospiro di Gennaro Gattuso: domani gli esami di Davide Frattesi, il giocatore ci spera

Le dinamiche legate alle soste dedicate alle selezioni Nazionali riservano spesso brutte sorprese ai club di Serie A, costretti a fare i conti con gli infortuni rimediati dai propri tesserati lontano dai centri sportivi di appartenenza.

L’infermeria della compagine capitolina è finita nuovamente al centro dell’attenzione in seguito al rientro anticipato di un elemento fondamentale dello scacchiere tattico biancoceleste.

Il centrocampista Davide Frattesi ha lasciato il ritiro della Nazionale per fare ritorno nella Capitale, presentandosi già nella giornata di ieri a Formello per assistere all’amichevole disputata contro la formazione del Mgarr United in compagnia dello staff e dei compagni.

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Gli esami strumentali e le speranze per Davide Frattesi

Il ritorno immediato nel quartier generale biancoceleste ha permesso allo staff medico di monitorare da vicino la situazione fisica del giocatore, apparso comunque tranquillo e desideroso di rassicurare l’ambiente sulle proprie sensazioni.

Il centrocampista della Lazio si sottoporrà nella giornata di domani agli accertamenti strumentali decisivi per fare chiarezza sull’entità del problema fisico accusato. I medici dovranno stabilire con precisione se il fastidio localizzato nella zona alta dei flessori sia riconducibile a un semplice edema da trauma oppure a una più seria lesione da stiramento muscolare.

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L’ottimismo a Formello e i possibili tempi di recupero per Davide Frattesi

L’atmosfera che si respira all’interno del centro sportivo di Formello resta improntata alla cauta fiducia, confidando che gli esami clinici possano escludere complicazioni di natura muscolare.

Se gli accertamenti dovessero confermare la presenza di un semplice edema, Davide Frattesi potrebbe superare rapidamente il fastidio e tornare a disposizione dell’allenatore già in vista della prossima e imminente sfida di campionato contro il Lecce.

Qualora, invece, i test evidenziassero uno stiramento, il centrocampista sarebbe costretto a fermarsi ai box, con uno stop stimato tra i 10 e i 15 giorni che costringerebbe la dirigenza e lo staff tecnico a ridisegnare le rotazioni in mezzo al campo.