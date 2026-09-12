Pancaro: «Mi aspetto una bella partita! Sono molto felice per la Lazio e Gattuso: avvio magnifico»

Giuseppe Pancaro, doppio ex di Lazio e Milan, ha rilasciato una curiosa intervista in vista della gara odierna! Le parole

La sfida tra Lazio e Milan mette di fronte due squadre con ambizioni importanti e ad analizzarla è una voce che conosce bene entrambe le realtà! Giuseppe Pancaro, ex biancoceleste e rossonero, ha parlato ai microfoni di PianetaMilan.it in vista del match dell’Olimpico, in programma oggi alle ore 18. L’ex calciatore ha approfondito il momento della formazione guidata da Gennaro Gattuso e il nuovo percorso tecnico intrapreso dal Milan sotto la guida di Rúben Amorim, soffermandosi sulle caratteristiche delle due squadre. Ecco quanto emerso:

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LAZIO MILAN – «Mi aspetto sicuramente una gran bella partita. Allo Stadio Olimpico giocheranno due squadre che cercano di proporre gioco senza speculare sulle caratteristiche del rispettivo avversario».

GATTUSO – «Nessuno si aspettava questa partenza così positiva da parte della Lazio. Sono molto contento sia per la Lazio che, ovviamente, per lo stesso Rino. Per quanto riguarda la Nazionale, quando le cose vanno male si trova sempre un capro espiatorio e, in questo caso, lo è stato proprio Rino. In Italia, infatti, il vero problema è che va rifondato completamente il sistema calcio del nostro Paese».

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